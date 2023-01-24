Ферма «Долюбово»
продукты из натурального сырья
Ферма «Долюбово»
продукты из натурального сырья
Мы производим наш фермерский сыр на натуральной закваске и из свежего молока двух удоев – утреннего и вечернего. Поэтому наш домашний сыр обладает деликатным вкусом и тонким ароматом свежего молока. Изготавливается по семейному рецепту.
Ферма «Долюбово» сохранила легкие и питательные свойства сыра «Атлет», разработанного эстонскими сыроварами для спортивного питания. Благодаря нашему деликатному подходу в его производстве он имеет яркий пряный вкус, превосходящий многие сыры с более высокой жирностью.
Этот вкус знаком нам с детства, поэтому Ферма «Долюбово» крайне трепетно относится к производству сорта «Российский». Мы бережно сохраняем для следующих поколений его приятный выразительный вкус. Настоящий классический сыр с молочным ароматом натурального продукта.
Мы бережно относимся к традициям сыроварения разных стран и поэтому уверены, что наш «Тильзитер» полностью соответствует традиционным швейцарским рецептам. Его знаменитый пряный вкус и насыщенное, богатое послевкусие будут радовать ваших близких каждый день.
Этот молодой традиционный сыр, созданный по голландскому рецепту, имеет сливочный нежный вкус и сладковатое ореховое послевкусие благодаря высококачественному коровьему молоку, что используется на Ферме «Долюбово». Мы верим, что наша любовь к сыру объединит вас и ваших близких.
Для производства масла Ферма Долюбово используются только свежие молочные сливки, так как в методе преобразования молочных сливок невозможна переработка сливок с повышенной кислотностью. Благодаря этому масло Ферма «Долюбово» обладает высокой стойкостью, пластичностью, приятным молочным ароматом и насыщенным сливочным вкусом.
Для производства масла Ферма Долюбово используются только свежие молочные сливки, так как в методе преобразования молочных сливок невозможна переработка сливок с повышенной кислотностью. Благодаря этому масло Ферма «Долюбово» обладает высокой стойкостью, пластичностью, приятным молочным ароматом и насыщенным сливочным вкусом.
Магазины, в которых можно приобрести нашу продукцию