Ферма «Долюбово»

Этот молодой традиционный сыр, созданный по голландскому рецепту, имеет сливочный нежный вкус и сладковатое ореховое послевкусие благодаря высококачественному коровьему молоку, что используется на Ферме «Долюбово». Мы верим, что наша любовь к сыру объединит вас и ваших близких.