Создавая традиции

Ферма «Долюбово»

Бережно производим молочные
продукты из натурального сырья
Создавая традиции

Ферма «Долюбово»

Бережно производим молочные
продукты из натурального сырья
Сыры
Масло
Фермерский домашний
Фермерский домашний

Мы производим наш фермерский сыр на натуральной закваске и из свежего молока двух удоев – утреннего и вечернего. Поэтому наш домашний сыр обладает деликатным вкусом и тонким ароматом свежего молока. Изготавливается по семейному рецепту.

вес нетто:
200 г
жирность:
55%
Легкий сливочный
Легкий сливочный

Ферма «Долюбово» сохранила легкие и питательные свойства сыра «Атлет», разработанного эстонскими сыроварами для спортивного питания. Благодаря нашему деликатному подходу в его производстве он имеет яркий пряный вкус, превосходящий многие сыры с более высокой жирностью.

вес нетто:
200 г
жирность:
30%
Российский классический
Российский классический

Этот вкус знаком нам с детства, поэтому Ферма «Долюбово» крайне трепетно относится к производству сорта «Российский». Мы бережно сохраняем для следующих поколений его приятный выразительный вкус. Настоящий классический сыр с молочным ароматом натурального продукта.

вес нетто:
200 г
жирность:
50%
Тильзитер швейцарский
Тильзитер швейцарский

Мы бережно относимся к традициям сыроварения разных стран и поэтому уверены, что наш «Тильзитер» полностью соответствует традиционным швейцарским рецептам. Его знаменитый пряный вкус и насыщенное, богатое послевкусие будут радовать ваших близких каждый день.

вес нетто:
200 г
жирность:
45%
Гауда голландский
Гауда голландский

Этот молодой традиционный сыр, созданный по голландскому рецепту, имеет сливочный нежный вкус и сладковатое ореховое послевкусие благодаря высококачественному коровьему молоку, что используется на Ферме «Долюбово». Мы верим, что наша любовь к сыру объединит вас и ваших близких.

вес нетто:
200 г
жирность:
45%
Фермерский домашний (куб)
Фермерский домашний (куб)
вес нетто:
1 кг
жирность:
55%
Легкий сливочный (куб)
Легкий сливочный (куб)
вес нетто:
1 кг
жирность:
30%
Тильзитер швейцарский (куб)
Тильзитер швейцарский (куб)
вес нетто:
1 кг
жирность:
45%
Гауда голландский (куб)
Гауда голландский (куб)
вес нетто:
1 кг
жирность:
45%
Альпийский сливочный (куб)
Альпийский сливочный (куб)
вес нетто:
1 кг
жирность:
50%
Сладкосливочное масло 82,5%
Сладкосливочное масло 82,5%
высший сорт

Для производства масла Ферма Долюбово используются только свежие молочные сливки, так как в методе преобразования молочных сливок невозможна переработка сливок с повышенной кислотностью. Благодаря этому масло Ферма «Долюбово» обладает высокой стойкостью, пластичностью, приятным молочным ароматом и насыщенным сливочным вкусом.

вес нетто:
180 гр
жирность:
82,5%
Сладкосливочное масло «крестьянское»
Сладкосливочное масло «крестьянское» 72,5%
высший сорт

Для производства масла Ферма Долюбово используются только свежие молочные сливки, так как в методе преобразования молочных сливок невозможна переработка сливок с повышенной кислотностью. Благодаря этому масло Ферма «Долюбово» обладает высокой стойкостью, пластичностью, приятным молочным ароматом и насыщенным сливочным вкусом.

вес нетто:
180 гр
жирность:
72,5%
Производство и качество молочных продуктов
Ферма «Долюбово» производит традиционные продукты, сочетая фермерское отношение c современными технологиями.
Контроль качества
Постоянный лабораторный, технологический контроль на всех стадиях производства
Технологичность
Технология переработки молока не менее важна для нас – мы используем современное итальянское оборудование.
Безопасность
Система менеджмента окружающей среды в соответствии с требованиями ISO 14001
Рецепты
Отборные рецепты для всей семьи от мала до велика
Все рецепты
50 минут Лазанья из баклажанов и бакинских томатов с базиликом и сыром Гауда
30 минут Канапе с российским сыром, апельсиновым конфи и мятой
30 минут Микс салат с сыром, клубникой, апельсином
40 минут Тост с муссом гуакамоле, яйцом скрэмбл и тертым сыром
1 час Начос из пшеничной лепёшки с сырным соусом
20 минут Салат с жареным сыром
30 минут Пшенная тыквенная каша с сыром Легкий
30 минут Пирог из слоеного теста с сыром
1 час Картофельная запеканка с фаршем и сыром
Все рецепты
Где купить

Магазины, в которых можно приобрести нашу продукцию

Карта магазинов
24.01.2023
Кофе со сливочным маслом
Баристы, кажется, изобрели все возможные и невозможные способы употребления кофе. Современные рецепты…
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23.01.2023
Сливочное масло: КБЖУ
22.01.2023
Какие витамины в сливочном масле
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